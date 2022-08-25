Регионы закупят 77 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов

Более 77 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов (РСО) закупят 43 региона по субсидии от правительства. Как сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, в прошлом году поддержкой уже воспользовались 45 регионов, которые закупили свыше 65 тысяч баков для РСО.

«Субсидия на закупку контейнеров позволяет стимулировать внедрение раздельного накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в регионах, и она уже успела показать свою востребованность. В прошлом году ей воспользовались 45 регионов, из федерального бюджета был выделен 1 млрд рублей, закуплено более 65 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов. В этом году правительство выделяет 1,5 млрд рублей, эта сумма позволит закупить еще более 77 тысяч таких контейнеров», — сказал Денис Буцаев.

В рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» 24 августа Правительство РФ утвердило распоряжение по распределению на 2022 год субсидии из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО. Субсидия поступит в бюджеты 43 субъектов Российской Федерации.

«Производственных мощностей для удовлетворения потребности регионов в контейнерах достаточно. Производители подтверждают выпуск более 6 млн контейнеров в год, из них 77% контейнеров изготавливается на территории страны. Преобладающее большинство 74% — это контейнеры из полиэтилена низкого давления, остальные 26% — металлические контейнеры. Регионы самостоятельно определяют какие контейнеры в рамках субсидии будут закупать, исходя из своих потребностей и внедряемого в регионе подхода к раздельному накоплению», — отметил заместитель генерального директора ППК «РЭО» Евгений Карелов.

Крупнейшими поставщиками контейнеров в 2021 году стали ФСИН России, ООО «Ай-Пласт», ООО «СА ЭкоТех», ООО «ВейстБокс», ООО «Чистоград плюс», ООО «Ржевмаш», ООО «Тара.ру», ООО «СЕРБИН», ООО «Партнер-тара» и ЗАО «Дигрус». Средняя стоимость одного контейнера составила 14,6 тысячи рублей.

На получение субсидии могут рассчитывать регионы, которые соответствуют критериям, утвержденным постановлением Правительства РФ № 1289 от 30.07.2021. У субъекта должен быть утвержденный региональный проект с мероприятиями в области обращения с ТКО в части внедрения их раздельного накопления, территориальная схема, порядок накопления ТКО, объекты обработки ТКО или планы по их созданию в 2022 году, соглашение с региональными операторами о порядке накопления ТКО.