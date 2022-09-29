Регионы получили субсидию на закупку контейнеров | 360°

Экология 29 сентября 2022, 17:09 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Регионы получили субсидию на закупку контейнеров

Читать 360tv в

Регионы заключили соглашения о субсидии из федбюджета на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 года, средства получили бюджеты 43 субъектов РФ. Мониторинг осуществляемой регионами закупки контейнеров для раздельного накопления отходов (РНО) в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» осуществляет Российский экологический оператор.

«В этом году все процедуры, без которых невозможно продолжение начатой в 2021-м году работы по увеличению парка контейнеров для раздельного накопления отходов, на федеральном уровне завершены. Субсидии до регионов доведены. Теперь дело за регионами, часть из них уже может приступать к конкурсным процедурам, а перед рядом регионов еще стоит задача по заключению соглашений с муниципальными образованиями. Всего, выделенные регионам 1,5 млрд рублей позволят им закупить в 2022 году более 77 тысяч контейнеров для РНО. Предварительные итоги закупки 2022 году будут подведены уже в декабре», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Реклама

Реклама

Заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов отметил, что наибольший объем субсидий направлен в Республику Башкортостан (168,7 млн рублей), Чеченскую Республику (129,8 млн рублей), Брянскую область (102,7 млн рублей) и Свердловскую область (101,9 млн рублей).

«На эти регионы приходится более 33% от общего объема субсидии, выделяемой Правительством Российской Федерации в 2022 году. Мы ожидаем, что эти регионы закупят более 27 тысяч контейнеров для раздельного накопления отходов, тем более что у Республики Башкортостан, Брянской и Свердловской областей уже был опыт подобной закупки в 2021 году».

В 2021 году в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» Правительство впервые предоставило регионам субсидию, в рамках которой они могут увеличить контейнерный парк для раздельного накопления отходов. Из федерального бюджета был выделен 1 млрд рублей, который направили 45 регионам. Данная мера позволила закупить более 65 тысяч контейнеров для раздельного накопления отходов.

0 0 0 0 0 0