Регионы получат 23 млрд рублей субсидий на мусорные заводы

Эти предприятия дадут 1700 рабочих мест

Правительство РФ приняло постановление, согласно которому субъектам РФ, чьих бюджетов недостаточно для создания инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), выделят субсидию. Она может составить до 95% от стоимости проекта и будет распространяться на проекты в рамках концессионных соглашений. Выплаты получит концедент. До 2024 года в федеральном бюджете на эти цели заложено 23,318 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«Данная субсидия распространяется на проекты по созданию объектов обработки и утилизации ТКО в регионах в рамках концессионных соглашений. Ее размер определяется с учетом сметной стоимости строительства или реконструкции, по которой есть положительное заключение госэкспертизы. Максимально субъекту могут возместить до 95% от стоимости проекта. Выплаты концедентам будут производиться в период с 2022 по 2024 год. Всего в федеральном бюджете на три года заложено 23,318 млрд рублей. Субсидия позволит ввести 13 объектов мощностью утилизации 1 147 тысяч тонн, обработки — 2 275 тысяч тонн. Будет создано 1700 рабочих мест. Результатом использования субсидии должно стать сокращение количества твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение в субъектах Российской Федерации. Что соответствует задачам нацпроекта „Экология“ на 2030 год, по которым мы должны прийти к снижению захоронения отходов в два раза», — отметил гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев.

Субсидии между субъектами будут распределяться исходя из приоритетности заявок. Она будет определяться в порядке возрастания уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъекта РФ на текущий финансовый год, а при равном уровне расчетной бюджетной обеспеченности — в порядке поступления заявок.

Концессионное соглашение, по которому подается заявка на субсидию, должно быть заключено не ранее 1 января 2022 года, содержать обязательства концедента

по финансированию части расходов на создание или реконструкцию объекта. Объект в рамках концессии должен быть включен в территориальную схему в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденную в установленном порядке.

«Постановление № 1222 — очень важное в части финансирования инвестиционных проектов, поскольку позволяет профинансировать строительство инфраструктуры в тех субъектах, которые имеют низкую бюджетную обеспеченность. Создание инфраструктуры по обращению с отходами — достаточно серьезные инвестиции, которые без подобных мер поддержки включаются в тарифы. А это в свою очередь приводит к их росту. Применение постановления позволяет минимизировать рост тарифов и сохранить их в пределах индексов, которые устанавливаются ФАС. Поэтому такое постановление открывает дорогу для строительства инфраструктуры в тех субъектах, которые не могут просубсидировать ее создание самостоятельно», — отметил заместитель генерального директора Российского экологического оператора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.