Регионы получат 1 миллиард рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора

Российское правительство выделило один миллиард рублей для покупки контейнеров для раздельного сбора отходов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что 46 субъектов получат финансирование на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. Абрамченко поручила Минприроды и ППК РЭО обеспечить оперативное доведение средств до субъектов РФ и контроль за эффективностью их использования.

Она отметила, что развитие инфраструктуры прямо влияет на увеличение переработки и переход России на экономику замкнутого цикла. Контейнеры дают возможность еще на этапе сбора отделять металлы, стекло, пластик, бумагу.

«Регионами проводится работа по созданию новых и переоборудованию действующих контейнерных площадок для организации раздельного сбора отходов. Охват населения раздельным сбором отходов достиг 30%. Новая мера поддержки для выстраивания эффективной системы обращения с ТКО позволит повысить этот показатель», — сказала Абрамченко.

Наибольшее финансирование получат Воронежская, Тверская, Костромская, Свердловска, Оренбургская области, Кабардино-Балкария и ряд других регионов.

Глава РЭО Денис Буцаев заявил, что организация будет внимательно следить за целевым расходованием средств.

«Хочу подчеркнуть важность того, что деньги выделяются именно на контейнеры. Проблема нехватки баков для РСО стоит остро длительное время, и РЭО продолжит оперативно обновлять данные, чтобы в случае нестыковок, незамедлительно принимать меры», — сказал он.

Буцаев добавил, что Россия должна достичь сортировки 100% отходов к 2030 году.