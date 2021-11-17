Регионы купили первые баки для раздельного сбора по субсидии правительства

Российские регионы начали проводить закупки и поставки первых контейнеров для раздельного сбора отходов в рамках субсидии правительства РФ. Средства в размере одного миллиарда рублей направили в 46 субъектов РФ, большинство из них уже объявили о закупках. За целевым расходованием средств следит Российский экологический оператор, курирующий мусорную реформу в стране.

«В 2021 году правительство выделило средства 46 субъектам РФ на новые баки для раздельного сбора отходов. Российскому экологическому оператору поручено проконтролировать целевое расходование средств. Большинство субъектов, в которые направили средства по субсидии, уже приступили к процессу закупки контейнеров. Шесть регионов — Калининградская, Брянская и Пензенская области, Башкортостан, Кабардино-Балкария и Красноярский край — уже провели закупки и приступили к поставке», — сообщил глава РЭО Денис Буцаев.

По его словам, в течение месяца баки для РСО поступят в еще 16 регионов и в декабре — в остальные. Первые 60 контейнеров поставили в Брянской области, также Калининградская область и Башкортостан, которые ранее приобрели контейнеры, по субсидии получат возмещение за них. Остальные регионы объявили о закупке (30 субъектов) и находятся на этапе завершения подготовки документации (10 субъектов).

«В то же время в восьми регионах есть риск несвоевременного проведения всех процедур. РЭО со своей стороны предоставил регионам необходимые рекомендации, чтобы не было допущено срыва сроков. Рассчитываем, что регионы активизируют работу в данном направлении, и все закупочные процедуры в этих субъектах будут завершены в срок», — добавил Буцаев.

В Ленобласти и Чукотском АО не определились с датой поставок баков и датой заключения контрактов с поставщиками. Риски не освоить средства федерального бюджета есть также в Иркутской, Курской, Псковской, Саратовской, Ульяновской областях и Приморском крае. Всего в эти восемь регионов планируется поставить 7000 контейнеров для раздельного сбора.

В рамках субсидии, которую одобрило правительство в октябре 2021 года, 46 субъектов РФ должны закупить 65,5 тысячи баков для раздельного сбора отходов на один миллиард рублей. Всего до 2024 года для российских регионов необходимо закупить около 800 тысяч контейнеров для РСО.

«Для достижения цели к 2030 году в виде сортировки 100% отходов необходимо внедрять раздельный сбор твердых коммунальных отходов на всей территории Российской Федерации. Правительство выделило субсидию 46 регионам на закупку новых контейнеров для РСО. Очень важно, что средства направлены именно на контейнеры, так как проблеме, связанной с нехваткой баков для РСО, не первый день. Российскому экологическому оператору поручено следить за обновлением данных и оперативно реагировать в случае нестыковок», — подчеркнула вице-премьер Виктория Абрамченко.