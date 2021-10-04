Стали известны регионы со 100% обработкой отходов в 2021 году

В десяти российских регионах показатели по обработке твердых коммунальных отходов превысили 79%, а в двух из них достигли 100% — это Московская и Орловская области. Об этом сообщили в Российском экологическом операторе (РЭО), курирующем мусорную реформу.

РЭО представил итоги за восемь месяцев 2021 года, и, по данным на август, следующие регионы стали лидерами по объемам обработки ТКО: Московская (100%), Орловская (100%), Калужская (99%) области, Калмыкия (96,1178%), Костромская область (92,8%), Адыгея (88,34%), Ставропольский край (87,05%), Астраханская (83,27%), Рязанская (79,7729%) и Саратовская (79,4%) области.

Как отметил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев, согласно национальным целям до 2030 года в России должно отправляться на сортировку 100% отходов, а на захоронение — в два раза меньше. Для выполнения этих показателей РЭО оказывает меры поддержки. За ними могут обратиться как регоператоры, так и инвесторы, которые собираются развивать инфраструктуру по обращению с ТКО. Но региональные власти также должны активно работать с инвесторами, отметили в РЭО.

«В этом году правительство одобрило РЭО такую меру поддержки, как облигационный заем. До конца года мы планируем проинвестировать 13 проектов на 6,2 миллиарда рублей в 11 субъектах РФ. В рамках проектов будут построены и модернизированы, в том числе, объекты по обработке ТКО», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.