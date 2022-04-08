Регионам выделят не менее 500 млн рублей на закупку контейнеров для РСО в 2022 году

Минприроды открыло прием заявок на субсидию, по которой субъекты РФ могут приобрести контейнеры для раздельного сбора отходов за счет федерального бюджета. Как сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, 72 региона имеют потребность в закупке 161,5 тысячи баков для РСО. Из федерального бюджета уже выделили не менее 500 миллионов рублей. Сбор заявок продлится до 5 мая.

«Внедрение раздельного сбора отходов — одна из важнейших задач в рамках реформы обращения с ТКО. В прошлом году Правительство РФ предоставило регионам субсидию на закупку контейнеров для РСО в размере одного миллиарда рублей. Ей воспользовались 44 субъекта РФ. В 2022 году есть планы подать заявку у 72 регионов, большинство из них соответствуют критериям отбора. По данным РЭО, в 2022 году потребность в контейнерах для РСО для этих регионов составляет 161,5 тысячи. На данный момент выделено 500 миллионов рублей. ППК РЭО поручено проконтролировать целевое расходование средств. Важно, что субсидия рассчитана на закупку баков для раздельного сбора, так как достижение показателей нацпроекта „Экология“ невозможно без развитой системы РСО», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Регионы могут рассчитывать на получение субсидии при соответствии критериям, утвержденным постановлением Правительства РФ № 1289 от 30.07.2021. К ним относятся наличие утвержденных регионального проекта с мероприятиями в области обращения с ТКО в части внедрения их раздельного накопления, территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, порядка накопления ТКО с положениями о введении на территории региона раздельного накопления ТКО, объектов обработки ТКО или планов по их созданию в 2022 году и наличие в соглашениях между субъектом РФ и региональными операторами условия о реализации положений порядка накопления ТКО.

«В 2022 году у 72 субъектов РФ есть планы подать заявки на субсидию. Оставшиеся 13 регионов не планируют подавать заявку на финансирование закупки контейнеров для РСО в 2022 году», — пояснил заместитель гендиректора РЭО Евгений Карелов.

В начале октября 2021 года Правительство выделило один миллиард рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов в российских регионах. 44 региона закупили 62,9 тысячи контейнеров. До 2024 года необходимо приобрести 800 тысяч баков для РСО.