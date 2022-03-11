Регионам упростят подготовку документов для создания мусорных заводов

Российский экологический оператор начнет по запросу предоставлять субъектам РФ типовую проектную документацию по объектам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Это позволит упростить и ускорить процесс проектирования новых комплексных объектов обращения с ТКО.

«Мы уже получили от регионов 58 заявок на оказание мер поддержки для реализации инвестпроектов, а в прошлом году успели профинансировать на 6,2 миллиарда рублей 5 проектов в 3 регионах. При этом всегда существовала серьезная проблема, связанная с документами. У большинства проектов утвержденной проектной документации вообще нет. Поэтому в октябре прошлого года вице-премьер Виктория Абрамченко дала ППК РЭО поручение разработать типовые проекты комплексных объектов по обработке и утилизации ТКО. Это поручение было выполнено, и Наблюдательный совет одобрил РЭО передачу по запросам регионов типовой проектной документации на безвозмездной основе, чтобы сократить сроки создания новых объектов, упростить прохождение согласительных процедур», — отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

РЭО провел разработку типовых проектов для трех типов комплексов по механико-биологической обработке и утилизации ТКО. К ним относятся объекты мощностью 50, 100 и 150 тысяч тонн в год, включающие в себя мусоросортировочный комплекс, участок компостирования органических фракций ТКО и линию производства RDF топлива из ТКО.

«В адрес ППК РЭО поступает большое количество обращений от органов исполнительной власти субъектов РФ, которые просят оказать методическую помощь в части применения технологических решений по комплексным объектам. Подготовленные решения включают в себя типовые проекты трех комплексов мощностью 50, 100 и 150 тысяч тонн. Применять их можно как для проектирования комплексных объектов обращения с ТКО, так и отдельных участков, в том числе обработки, компостирования, производства RDF, административно-бытового комплекса», — сказал директор по технологиям ППК РЭО Олег Шияновский.

При формировании проектной документации использовались технологические решения на основе разработанных ранее специалистами ППК РЭО стандартизированных технологических решений для участков обработки, компостирования и изготовления RDF. Комплекты проектно-сметной документации позволят ускорить процесс проектирования, что станет возможным благодаря упрощенному процессу выбора технологических и компоновочных схем объектов.

За счет финансирования ППК РЭО в эксплуатацию были введены мощности: по обработке — 1 миллион тонн в год, утилизации — 423 тысячи тонн в год, захоронению — 123 тысячи тонн в год. В 2021 году осуществлено финансирование пяти проектов в трех регионах на общую сумму 6,167 миллиарда рублей в виде выкупа облигационного займа.