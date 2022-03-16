Регионам помогут с подготовкой проектов в отрасли обращения с отходами

Российский экологический оператор и Национальный Центр ГЧП намерены совместно осуществлять подготовку проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в ТКО, реализация которых планируется с использованием облигационных займов РЭО. Стороны подписали дорожную карту, в которой закрепили основные мероприятия в рамках сотрудничества.

«За счет выпуска облигаций и концессионного механизма нам удастся привлечь необходимые средства в отрасль обращения с ТКО и создать новые, безопасные и эффективные объекты, а также модернизировать уже имеющуюся инфраструктуру. Сотрудничество с Центром ГЧП, которое в том числе предполагает внедрение цифровых управленческих решений в процесс работы, обеспечит высокое качество запускаемых инфраструктурных проектов, что позволит избежать возможных проблем при их реализации», — подчеркнул генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

До 2030 года, согласно нацпроекту «Экология», в стране необходимо обеспечить 100% обработку ТКО, а объем отходов, направляемых на захоронение, должен снизиться до 50%. В задачи РЭО входит привлечение в отрасль порядка 500 миллиардов рублей инвестиций. Одной из мер поддержки проектов обращения с ТКО, реализуемых в том числе в рамках концессионных соглашений, является предоставление льготных облигационных займов РЭО. Ранее Банк России зарегистрировал программу облигаций компании объемом 100 миллиардов рублей до конца 2024 года.

Национальный Центр ГЧП окажет комплексную поддержку регионам в подготовке ГЧП-проектов, реализация которых планируется с привлечением облигаций РЭО, — от стадии отбора наиболее перспективных инициатив до коммерческого и финансового закрытий. Работа будет организована в том числе с использованием цифрового проектного офиса платформы «РОСИНФРА», в рамках которого участники смогут собирать проекты и оценивать их на соответствие критериям получения льготного финансирования от РЭО. Для этого функционал платформы будет адаптирован под отраслевые особенности инвестиционного процесса.

«Перед Российским экологическим оператором стоит амбициозная цель по формированию в стране инфраструктуры обращения с отходами. Национальный Центр ГЧП готов оказать максимальное содействие федеральному оператору в вопросе подготовки проектов, которые будут способствовать достижению этой цели. Использование цифровой платформы „РОСИНФРА“ позволит стандартизировать и оптимизировать рабочие процессы, предоставит единую среду для взаимодействия ключевых участников, что даст возможность готовить проекты быстрее и эффективнее», — сообщил генеральный директор Национального Центра ГЧП Павел Селезнев.

В ближайшее время ППК РЭО и Национальный Центр ГЧП проведут онлайн-совещание с представителями регионов по вопросам реализации проектов ГЧП в сфере ТКО.