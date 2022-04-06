Региональных властей научат запускать концессионные проекты в отрасли ТКО

Серия образовательных онлайн-семинаров для представителей органов власти субъектов и потенциальных инвесторов по вопросам подготовки и запуска концессионных проектов в сфере обращения с ТКО с использованием льготных облигационных займов стартовала в среду, 6 апреля. Организаторами обучения выступают ППК «Российский экологический оператор» и Национальный Центр ГЧП.

«Концессионные соглашения вместе с облигационными займами могут стать эффективным инструментом запуска проектов по созданию инфраструктуры обращения с отходами в регионах. Наша задача в рамках проводимого обучения — научить органы власти и потенциальных инвесторов грамотно пользоваться ими, снизить риски отказа от проектов от недостатка компетенций. Призываю коллег к активному диалогу, а также подключаться к цифровой платформе „РОСИНФРА“ для более оперативного взаимодействия по проектам», — сказал генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

В 2021 году правительство одобрило РЭО еще одну меру поддержки инвестиционных проектов, в том числе реализуемых по концессионным соглашениям, в виде выпуска облигаций. В 2022 году ППК РЭО планирует разместить облигации на 100 миллиардов рублей. Привлеченные средства пойдут на создание и модернизацию предприятий по переработке и утилизации отходов в различных регионах. В феврале подписано соглашение по первому концессионному проекту, который будет профинансирован с помощью этого инструмента.

Обучение началось с вводного семинара, посвященного основных этапам подготовки и заключения концессионных соглашений в сфере обращения с отходами. Отдельным вопросом стало регулирование тарифов в таких проектах. В рамках дальнейших семинаров эксперты отдельно остановятся на финансовом и юридическом структурировании, расскажут о процедуре частной инициативы и платежных механизмах, а также подробно разберут, как получить на проекты льготное финансирование со стороны РЭО.

Напомним, ранее ППК РЭО и Национальный Центр ГЧП договорились о совместной проработке концессионных проектов, которые планируется реализовать с использованием облигаций. Подготовку проектов решено осуществлять в цифровом проектном офисе на платформе «РОСИНФРА». На платформу уже заведены шесть ГЧП-проектов в сфере ТКО на шесть миллиардов рублей, которые претендуют на получение льготного финансирования, в настоящее время формируются проектные команды для их подготовки.

«Регионы — основные интересанты создания современной инфраструктуры в сфере ТКО, именно их представители должны знать, в чем специфика проектов, как наладить партнерство с бизнесом и воспользоваться мерами поддержки. Вместе с РЭО мы намерены ответить на основные вопросы участников и предоставить им современные цифровые решения и эффективные алгоритмы для работы с проектами и взаимодействия инвесторами», — отметил генеральный директор Национального Центра ГЧП Павел Селезнев.