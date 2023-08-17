Экология 17 августа 2023, 14:00 Региональные операторы смогут продлить свою работу на 5 лет

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В федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» внесены изменения для продления работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

По новым правилам региональные операторы, инвестирующие в инфраструктуру по обращению с ТКО, смогут без конкурса продлевать свой статус еще на 5 лет. В Российском экологическом операторе уточнили, на каких условиях это возможно.

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«Продление предусматривается в отношении тех региональных операторов, которые построили или реконструировали объекты, на которые поступает не менее 20% ТКО в зоне деятельности регионального оператора, и которые позволяют снизить объем захоронения отходов более, чем на 50%. При этом объем средств, вложенных в создание таких объектов, должен составить не менее 1 млрд рублей. Указанные поправки обеспечивают защиту прав и законных интересов инвесторов, а также гарантию возврата вложенных инвесторами средств в инфраструктуру обращения с ТКО», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Изменения в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» вносятся Федеральным законом от 4 августа 2023 года № 476-ФЗ. Они предоставляют возможность однократного продления не более чем на 5 лет срока, на который присваивается статус регионального оператора, без проведения конкурсного отбора.

“Принятые поправки создадут стимулы для региональных операторов не просто возить отходы на полигоны, а создавать инфраструктуру для сортировки и утилизации отходов. Продления срока соглашения с операторами, инвестирующими в инфраструктуру, исключает конфликты между инвесторами и региональными операторами, и дает уверенность в возврате вложенных средств”, - отметил заместитель генерального директора РЭО Алексей Макрушин.