Зимняя погода вернется в московский регион в пятницу

Москва и Московская область останутся во власти мощного атлантического циклона еще на день. Снегопады продолжатся, но будут уже не такими мощными, а температура воздуха поднимется до нуля градусов. Об этом говорится в сообщении центра погоды «Фобос».

По прогнозам, четверг, 6 января, в Москве и Московской области станет самым теплым днем наступившего 2022 года. Зимняя погода вернется в регион в ближайшую пятницу.

Сегодня в столице и области осадки продолжатся, но теперь уже в виде мокрого снега. За сутки может выпасть до пяти миллиметров. Возможно налипание на провода и ветви деревьев.

Днем в Москве ожидается 0...+2 градуса. Столбики термометров начнут опускаться к вечеру, и ночью ожидается уже -1...-3 градуса. В пятницу зима снова вступит в свои права. В регион вернется холодная погода. Дневная температура составит -6...-8 градусов.