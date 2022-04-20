Импорт ветоши обходится России в $4,7 млрд: введение РОП позволит перейти на отечественный товар

Благодаря расширенной ответственности производителей (РОП) импортные товары удастся заменить отечественными. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, который привел в пример ветошь, ежегодно закупаемую Россией на 4,7 миллиона долларов. При этом из вторичного текстильного волокна можно производить множество товаров, но для этого в стране не хватает мощностей.

«Почти всю ветошь Россия закупает в Европе. В 2021 году импорт обтирочной ветоши составил 14,7 тысячи тонн на сумму около 4,7 млн долларов. Ежегодно в РФ образуется примерно 1,8 миллиона текстильных отходов. Но в нашей стране существует нехватка мощностей для переработки текстиля. При этом из такого вторичного сырья можно производить множество товаров, например, войлок — мебельный и для шумоизоляции, обтирочные материалы и так далее. Отсутствие мощностей по переработке отходов (не только текстильных) обусловлено незаинтересованностью инвесторов реализовывать проекты в отрасли. Для переработки отходов от использования товаров нам нужно построить еще 900 объектов и привлечь инвестиции в размере 550 млрд рублей. Справочно — собираемость за обращение с ТКО по тарифу около 200 млрд рублей, а вот в рамках РОП всего около 5 млрд рублей. То есть абсолютно несоразмерные цифры.

Мы работаем над тем, чтобы с 2023 года вступили в силу правила, по которым норматив по упаковке составит 100%, отдельные категории товаров ждет ежегодное повышение норматива на 10%», — отметил Денис Буцаев.

Механизм Расширенной ответственности производителей (РОП) придумали в Европе, это способ экономически стимулировать сбор и извлечение полезных фракций. Законодательно в России механизм был введен только в конце 2014 года после поручения Президента РФ. Норматив утилизации был введен в 2016–2017 годах только для некоторых товаров и составил всего 5-10%. Кроме того, тогда он не затронул упаковку, которая составляет половину всех коммунальных отходов, указали в РЭО.

С конца 2019 года Правительство РФ запустило реформу РОП. Обсуждения проводились в течение года на площадке Правительства Российской Федерации. В конце декабря 2020 года вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила Концепцию совершенствования механизма РОП, Минприроды подготовило соответствующий законопроект.

«Весь 2021 год РЭО совместно с Минприроды России работал над законопроектом, он был доработан и в конце прошлого года внесен в Правительство Российской Федерации. Основные концептуальные положения, которые были заложены еще в Концепции совершенствования механизма РОП, сохранились. Это увеличение нормативов утилизации товаров на 10% в год; определен момент возникновения обязанности в рамках РОП: для производителей с момента производства товаров, для импортеров с момента пересечения границы; предусмотрено создание конвертера (товар — отход — сырье)», — сообщил директор по устойчивому развитию Российского экологического оператора Игорь Забралов.

По его словам, за счет механизма РОП можно не только создать мощности по переработке отходов, но и простимулировать создание производств товаров из вторичного сырья и соответственно обеспечить дополнительные рабочие места.

РОП — это не только инвестиции в создание мощностей, но и покрытие операционных расходов. По закону деньги экосбора, собранные от товаропроизводителей, должны направляться:

— на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства по обращению с отходами;

— на обустройство мест (площадок) накопления отходов;

— на обеспечение утилизации отходов от использования товаров (то есть прямое доведение средств утилизаторам).

Последнее направление ранее до сих пор не было реализовано, но, по оценке РЭО, именно оно способно максимально повлиять на то, как работает РОП в России.

Для реализации этого направления в конце марта принято постановление Правительства Российской Федерации № 467. Утилизаторам будет оказываться финансовая поддержка в размере, равном массе утилизированных отходов, умноженном на ставку экологического сбора.

«Главный принцип РОП: „Загрязнитель платит!“. Загрязнитель — тот, кто произвел то, что станет мусором. Платит за утилизацию, за сбор своего мусора, за строительство новых утилизационных мощностей. Производитель должен нести ответственность за дальнейшую переработку — техническую и финансовую. Техническая — применение тех видов материалов, в первую очередь относится к упаковке, которые возможно переработать. Финансовая — плата за то, чтобы отходы от использования товаров могли быть переработаны. Механизм РОП и переработка отходов от использования товаров обеспечивает их вторичное применение в отраслях экономики, а значит и сокращение потребления первичных ресурсов», — добавил Забралов.