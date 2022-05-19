Реформа РОП поможет увеличить объемы сбора и переработки текстиля в России

Реформа расширенной ответственности производителей (РОП) позволит утилизаторам нарастить недостающие объемы переработки текстиля в новых экономических условиях, сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. В рамках этого механизма производители платят экосбор, средства с которого идут на развитие сети раздельного сбора отходов (РСО), поддержку утилизаторов и создание мощностей для переработки.

«Перед нами стоит задача к 2030 году достичь сокращения полигонного захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) в два раза. Отходы текстиля от общего объема ТКО в России занимают около 1,5%, текстильных товаров выпускается примерно 962 тысячи тонн в год. Для переработки отходов такого типа в чистое вторсырье в стране имеются мощности на 25 тысяч тонн в год. При этом вторсырье из текстиля РФ закупает в основном из Европы. Но в новых условиях необходимо развивать экономические стимулы, направленные на организацию сбора текстильных отходов и их переработку внутри страны. Одним из возможных вариантов является дополнить перечень РОП отдельными позициями текстильных товаров, подлежащих утилизации. Кроме того, в рамках совершенствования механизма РОП экологический сбор, который обязаны уплачивать производители товаров, будет направляться напрямую утилизаторам, а также на создание мощностей переработки и установку контейнеров для РСО. Норматив утилизации по текстилю сейчас составляет всего 10%, с введением полноценного механизма РОП он будет постепенно увеличен. Все это позволит наладить сбор текстиля и его переработку почти в полном объеме», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

На данный момент ставки экосбора по текстилю занижены примерно в 2,5 раза и составляют 16 304 рубля за тонну, уточнили в РЭО. Эти ставки были рассчитаны еще в 2014–2015 годах и утверждены в 2016 году (постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2016 г. № 284).

По оценкам РЭО, потребность в текстиле также могут закрыть имеющиеся ресурсы старой спецодежды и униформы, отходы которых образуются в госсекторе.

Расширенная ответственность производителей (РОП) — механизм экономического регулирования, который позволяет экономически стимулировать сбор и извлечение полезных фракций. В России механизм заработал на законодательном уровне в конце 2014 года. Норматив утилизации ввели в 2016–2017 годах для отдельных товаров, он не превышал 5−10% и не затрагивал упаковку, которая составляет почти 50% от всех отходов, образующихся в России. В 2019 году была запущена реформа РОП, и в конце декабря 2020-го была утверждена Концепция совершенствования механизма РОП, которая позволит поднять нормативы утилизации и увеличить объемы экосбора. В конце марта 2022 года было принято постановление Правительства РФ № 467, по которому утилизаторам будет оказываться финансовая поддержка в размере, равном массе утилизированных отходов, умноженном на ставку экологического сбора.