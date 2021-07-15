Реестр утилизаторов отходов начали создавать в России

Российский экологический оператор (РЭО) обратился к компаниям, которые занимаются утилизацией отходов от использования товаров, и попросил их передать информацию о себе для создания специального реестра. Письмо разослали юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Как сообщили в госкорпорации, реестр необходим для того, чтобы остановить подделку актов об утилизации и развить инфраструктуру сбора и переработки отходов.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, большую часть твердых коммунальных отходов (ТКО) составляет упаковка. За ее утилизацию полностью отвечают производители и импортеры товаров. Чтобы исключить подделку актов и отчетов об утилизации, создается реестр утилизаторов-компаний.

«Они (производители и импортеры — прим. ред.) могут либо сами заниматься утилизацией, либо платить за нее экологический сбор. Но кто получит средства с экосбора? Для этого и создается реестр утилизаторов. Деньги получат только те компании-утилизаторы, чьи данные внесены в реестр, а заявленные мощности предприятия подтверждены. То же касается отчетов, актов об утилизации. Они будут признаваться, только если их выдали утилизаторы, включенные в реестр», — отметил Буцаев.

Кроме того, чтобы компания попала в реестр, ей нужно будет подтвердить источник отходов, будь то сортировка или заготовитель.

Всего будет создано пять таких реестров: утилизаторов, товаров, упаковки, производителей и импортеров. Все они заработают на базе информационной системы, ее созданием также занимается РЭО. Это делается в рамках в Концепции расширенной ответственности производителей (РОП), которую утвердило правительство в декабре прошлого года.