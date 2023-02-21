Экология 21 февраля 2023, 12:21 Реестр лучших ИТ-решений в сфере переработки отходов появится в России

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РЭО начал прием заявок на добавление компаний в реестр лучших ИТ-решений

Российский экологический оператор приступил к созданию Информационного реестра лучших готовых ИТ-решений и проектов в области экологии и обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

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«Невозможно представить такую развивающуюся отрасль, как наша, без применения современных информационных технологий. Реестр лучших ИТ-решений позволит стимулировать инвестиционную поддержку цифровых решений в сфере обращения с отходами, а также привлечь внимание общества к актуальным вопросам в экологической отрасли. Информационный реестр будет включать в себя информацию об успешных цифровых кейсах, получивших высокую оценку профильных экспертов, а также стартапах-победителях отборочных конкурсов. Реестр призван стать открытым источником надежных контрагентов и их услуг в сфере цифровизации отрасли по обращению с ТКО», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«C помощью своих информационных систем и реестра ИТ-решений РЭО сможет оказывать поддержку российскому бизнесу в поиске надежных зеленых контрагентов в России, мы планируем рассказывать о наиболее успешных ИТ-кейсах, показывать на конкретных примерах, каких успехов могут добиться российские предприниматели в самых разных областях», — заявил заместитель гендиректора РЭО по цифровизации Алексей Буров.

Для подачи заявки на участие в отборе лучших отечественных ИТ-решений экологической отрасли представителям компаний следует отправить письмо с заполненной анкетой и презентацией решения, с пометкой «Информационный реестр ИТ-решений ППК РЭО» на почту info@reo.ru. Анкету можно скачать по ссылке.