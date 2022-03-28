Редкое явление заметили на реке в Петербурге. Фото

В Санкт-Петербурге из-за встречи сильного снегопада и почти нулевой температуры воды образовалось необычное явление — снежура. На поверхности реки Екатерингофки появилась вязкая пластичная масса.

На явление обратили внимание в Научно-исследовательском институте Арктики и Антарктики, разместив снимки снежуры в своем Telegram-канале.

«Снежура образовалась из-за того, что встретились сильный снегопад и почти нулевая температура воды», — пояснили ученые.

Источник фото: ААНИИ/Маргарита Потехина

Снег, который упал на воду, не растаял и сбился в вязкую массу. Ее можно наблюдать на поверхности воды.

В столичный регион после теплых дней снова вернулась зимняя погода. Снегопады задержатся на неделю, а апрель обещает быть более прохладным, чем должен. В рамки нормы температура вернется только во второй половине месяца.