Редкий краснокнижный гриб вырос в Кировской области

Краснокнижный гриб Саркосома шаровидная вырос в природном заповеднике «Нургуш» в Кировской области. Об этом сообщила «Кировская правда».

По словам работников заповедника, Саркосома шаровидная прорастает прямо из-под снега. Для этого нужно, чтобы почва была хорошо увлажненной.

Этот очень редкий вид, который занесен в Красную книгу России, написало ИА Nation News. В народе его называют молодильным яблоком или бочонком с земляным маслом из-за необычного облика и содержимого.

Шляпки у Саркосомы шаровидной нет. Плодовое тело очень мягкое и требует особой осторожности при сборе, так как внутри находится ценная жидкость. Она богата по составу: содержит 18 жирных кислот и несколько аминокислот.

Увидеть Саркосому шаровидную считается большой удачей. Она не съедобна. При этом гриб обладает множеством полезных свойств. Если выпить всего один гриб, обретете здоровье на два года, считают в народе. Сам мешочек применяется в косметологических целях, а желеобразное содержимое омолаживает и оказывает биостимулирующее действие, снимает нервное перенапряжение, стимулирует рост волос. Также оно полезно при ревматизме, и проблемах с кожей.