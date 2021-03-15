Редкие «попугаи-Дракулы» появились в Московском зоопарке. Видео

Пара редких орлиных попугаев впервые появилась в Московском зоопарке. Этот вид птицы занесен в Международную красную книгу как находящийся под угрозой исчезновения.

«В Московском зоопарке впервые появились редкие орлиные попугаи. В дикой природе их можно встретить только в Новой Гвинее», — сказано в сообщении на сайте мэра Москвы.

Самца и самку орлиных попугаев привезли в Москву из частного зоопарка. Он находится в городе Шахты Ростовской области. После перелета птицы находились на карантине месяц. За их состоянием наблюдали ветеринары и зоологи.

Орлиных попугаев в народе называют Дракулы. Название дали из-за черно-красного оперения, которое делает их похожими на известного вампира, ведь он носил черный плащ с алой подкладкой. Попугаев также называют грифовыми, поскольку формой головы с почти черным окрасом они напоминают грифов и орлов. Третье название этих птиц — шетоноголовые попугаи. Их головы покрыты щетиновидными перьями.

«Появление в коллекции грифовых попугаев — важное событие для нас. Вместе с коллегами из других зоопарков мира мы будем трудиться над созданием резервной популяции этих птиц», — заявили представители Московского зоопарка.

Они выразили надежду, что их попугаи рано или поздно обзаведутся потомством. На птиц можно посмотреть в павильоне «Дом птиц» в Московском зоопарке.