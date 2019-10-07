Редкие белые львята появились на свет в Китае

На свет появились двойняшки — мальчик и девочка. Львица-мама не смогла ухаживать за ними, поэтому смотрители парка поместили детенышей в инкубатор. Там их кормят козьим молоком каждые три часа, а также следят за их здоровьем.

Белые львы редко встречаются в дикой природе и считаются исчезающим видом, поэтому занесены в Красную книгу. Всего в мире их насчитывают около трех сотен. В России представители этого вида обитают красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» и в «Сафари-парке» Краснодара.