Редкие белые львята появились на свет в Китае
Детеныши африканского белого льва родились в парке дикой природы в Китае. Белые львы считаются исчезающим видом и занесены в Красную книгу. Об этом сообщил сайт «Мир 24».
На свет появились двойняшки — мальчик и девочка. Львица-мама не смогла ухаживать за ними, поэтому смотрители парка поместили детенышей в инкубатор. Там их кормят козьим молоком каждые три часа, а также следят за их здоровьем.
Белые львы редко встречаются в дикой природе и считаются исчезающим видом, поэтому занесены в Красную книгу. Всего в мире их насчитывают около трех сотен. В России представители этого вида обитают красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» и в «Сафари-парке» Краснодара.