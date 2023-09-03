Экология 03 сентября 2023, 02:52 Редкая певчая птица вернулась в Москву спустя 18 лет Мосприроды: в Москве впервые за 18 лет заметили урагуса сибирского Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

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Специалисты Мосприроды заметили редкую птицу в природно-историческом парке «Москворецкий». Последний раз урагуса сибирского видели в столице 18 лет назад — в 2005 году, сообщили в мэрии.

Урагус обитает на юге Сибири — от Предуралья до Дальнего Востока. Специалисты недоумевают, как птицу «занесло» в Москву. Ведь сейчас у урагуса период гнездования.

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«В гнездовой период эта птица предпочитает заросли кустарников в поймах рек и на болотах, чередующиеся с лугами и полянами», — рассказал орнитолог Мосприроды Даниил Давыдов.

У урагусов розовое с серым оперение и мелодичный голос. Взрослая птица вырастает до 16-19 сантиметров.

В среду, 30 августа, в лесах под Наро-Фоминском биологи обнаружили редких для Подмосковья птиц — козодоя и рябчика. По словам ученых, эти находки подтверждают хорошую сохранность экосистемы заказника.