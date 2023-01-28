Экология 28 января 2023, 16:42 Реабилитированная тигрица Елена в одиночку прошлась вдоль погранзаставы в Приамурье Центр «Амурский тигр»

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Выпущенную на волю тигрицу Елену заметили рядом с погранзаставой в Архаринском районе Амурской области. Об этом сообщили сотрудники центра «Амурский тигр». Их процитировали в Telegram-канале организации.

«Тигрица Елена продефилировала перед погранзаставой в Архаринском районе Амурской области», — рассказали представители центра.

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Самку заметили с квадрокоптера и узнали по окрасу. Также сотрудники «Амурского тигра» отметили, что индивидуальный ошейник на Елене давно разрядился, поэтому уникальный рисунок полосок — единственный способ отличить животного.

На опубликованных в Telegram-канале кадрах видно, что Елена решила пройтись в одиночку. Сотрудники центра предположили, что у тигрицы так и не состоялась «свадьба» с самцом, который отмечается с ней на участке.

Ранее Елену заподозрили в прогулке с детенышем. Однако теперь специалисты считают, что это была другая самка.