Развитие агротуризма в Карелии обсудили на совещании с участием вице-премьера Виктории Абрамченко

Возможность развивать агротуризм и инфраструктурные объекты в Республике Карелия обсудили на совещании вице-премьеры правительства Виктория Абрамченко, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко с предпринимателями Республики Карелия и главой региона Артуром Парфенчиковым.

По словам Виктории Абрамченко, правительством ведется работа по сокращению барьеров для использования земель сельхозназначения для развития сельского хозяйства и поддержки аграриев.

«Задача государства — создать необходимый баланс и правовые механизмы, которые, с одной стороны, сохранят земли сельхозназначения, а с другой — создадут условия для развития инфраструктуры, в том числе достаточной для реализации потенциала агротуризма», — отметила Виктория Абрамченко.

Среди ключевых вопросов, которые необходимо решить в ближайшее время, обеспечение сотовой связью туристических объектов региона. Власти республики с участием операторов подвижной радиотелефонной связи разработают и представят в правительство России предложения по строительству новых базовых станций связи.

«Карелия — уникальный по красоте и достопримечательностям регион. Мы видим ежегодное увеличение российского и иностранного турпотока в республику. И даже в пандемию не произошло особого сокращения числа желающих посетить регион. Инициативы, которые прозвучали на встрече, так или иначе касались поддержки этой отрасли. И все интересные предложения мы учтем при подготовке нацпроекта в сфере туризма. Говорили о привлекательности агротуризма, который войдет в нацпроект. Обсуждали возможность обеспечения устойчивой сотовой связью и интернетом популярных туристических маршрутов. Такие поручения даны профильным министерствам для проработки. У нас большая страна, где у каждого региона есть свои природные и туристические особенности. Поэтому помимо решения общих для всех субъектов вопросов развития отрасли, конечно, будем учитывать уникальные возможности каждого субъекта», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Росавтодору поручено привести в надлежащее состояние автомобильные дороги Тикша –Ледмозеро – Костомукша — граница с Финляндской Республикой и Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия, а также подъезды к городам Беломорск и Кемь.

«У республики огромный туристический потенциал. Региону важно и нужно развивать данную отрасль, это драйвер развития республики. В этой связи необходимо создать туристическую инфраструктуру, современную городскую среду для туристов, обеспечить доступность точек притяжения, создать удобные транспортные связи, в том числе с помощью качественных автомобильных дорог», — отметил Марат Хуснуллин.

Кроме этого, Минтрансу России поручено проработать вопрос получения лицензии и организации работы маломерных судов для развития в регионе водного туризма.