3D-модель полигонов построят в Ростове с помощью дронов

Работу одного из победителей первого в России онлайн-хакатона в сфере обращения с отходами «Построение 3D-модели полигона», организованного Российским экологическим оператором, применят в рамках пилотного проекта в Ростовской области. Разработку компании «Инфратех» будут использовать при определении параметров полигонов, в том числе их вместимости.

Первый в России онлайн-хакатон в сфере обращения с отходами позволил выявить цифровые решения, которые можно применять при анализе мест захоронения твердых коммунальных отходов в короткие сроки. Одним из победителей стала компания «Инфратех», которая является разработчиком сервиса по цифровому управлению строительным процессом, интегрированного в платформу «РОСИНФРА»..

«В мае Российский экологический оператор провел онлайн-хакатон, на котором программисты создавали 3D-модель полигона. Благодаря этому соревнованию найдено решение, которое поможет в короткие сроки определять параметры полигонов. В дальнейшем полученные данные могут быть внесены в федеральную схему по обращению с отходами, что позволит просчитать развитие отрасли в регионе, оценить вместимость мест захоронения отходов», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

Источник фото: телеканал «360»

Генеральный директор ППК РЭО вручил благодарственное письмо директору по развитию «Инфратеха» Анастасии Мищенко, руководителю команды, ставшей победителем онлайн-хакатона. Во время награждения участники встречи обсудили реализацию пилотного проекта. Договор заключен с собственником двух полигонов в Новочеркасске и Багаевском районе Ростовской области. Будут просчитаны параметры мест захоронения ТКО, построены трехмерные модели и спрогнозирован срок эксплуатации данных объектов. В рамках взаимодействия компания будет предоставлять РЭО информацию о реализации пилотного проекта.

На этой неделе финалист онлайн-хакатона РЭО проведет съемку при помощи дронов, будут собраны данные, включающие такие параметры полигонов, как площадь, объем, контроль фильтрата (места выхода фильтрата, включая вне границ полигона), максимальная высота полигона относительно уровня земли, выход за участки области полигона, обвал откосов. На следующей неделе планируется построение трехмерных моделей объектов с облаками точек и определенными параметрами.

В рамках взаимодействия компания будет предоставлять РЭО информацию о реализации пилотного проекта. В будущем полученные данные могут быть внесены в федеральную схему по обращению с отходами, они позволят просчитать развитие отрасли в регионе.

Всего в онлайн-хакатоне, который проходил с 21 по 25 мая, приняли участие 20 команд со всей страны. Программисты должны были построить 3D-модель полигона, используя видео, снятые с дрона. Победителями хакатона стали команды № 3 ООО «Инфратех» и № 4 компании Skyeer. В состав экспертного жюри, отобранного Российским экологическим оператором, вошли представители Яндекса, Сбера, Большой Тройки и других крупных компаний.

Более подробная информация о хакатоне «Построение 3D-модели полигона» по ссылке.