Разработка нового эталонного сорта нефти станет ответом России на действия ЕС

В России решили создать свой эталонный сорт нефти. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью «360» назвал это «игрой в долгую».

Он отметил, что под эталоном подразумевают определенный сорт нефти, по которому будут определять стоимость топлива. Ранее базовым показателем являлся бренд Brent.

«Было такое месторождение в Северном море, и вот эта нефть определяла котировки на бирже. С тех пор прошло много времени. Само месторождение давно закрыли, а биржевая стрелка сохранилась», — поделился Юшков.

Он отметил, что подобное положение дел абсурдно, поэтому в России и решили создать новый эталон. Кроме того, характеристики Brent приводили к разнице в цене на бирже разных стран.

Также Юшков предположил, что создание российского эталона нефти может стать ответом на санкции Запада.

Страны G7 ввели потолок цены на российскую нефть, тем самым пытаясь сломать привязку цен на топливо к Brent. Правительство РФ могло подхватить идею смены порядка, и предложить собственный эталон

По его словам, перемены на нефтяном рынке не случатся в ближайшее время. Юшков подчеркнул, что пока инициатива России не может переломить текущие устои.

«В реальности мы все равно не сможем диктовать условия в среднесрочной перспективе. Мы все равно будем смотреть биржевые котировки Brеnt, и от этого будем выстраивать цену на российский эталон. И покупатели, и продавцы все равно так и будут договариваться в ручном режиме о реальной цене отгрузки», — подытожил он.