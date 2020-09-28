Разноцветные пятна на реке Чулым в Красноярском крае объяснили погодой

В Сети появились фото бирюзовых и темно-зеленых пятен на реке Чулым в районе села Новобирилюссы Красноярского края. Прокуратура провела проверку. Оказалось, что пятна не опасны — это водоросли, которые зацвели из-за теплой погоды.

«По результатам лабораторных исследований проб воды, отобранных специалистами Енисейского управления Росприроднадзора и специалистами Ачинского межрайонного отдела лабораторного анализа и технических измерений, наличие токсичных веществ, фенолов, формальдегидов не установлено», — сообщил сайт краевого надзорного ведомства.

Специалисты установили, что такие пятна характерны для цветения водорослей в пресной воде в местах без течения. Это произошло из-за теплой погоды в августе.

Во время проверки в речной воде нашли нефтепродукты, однако это не опасно. Чулым загрязнили моторные лодки. Прокуратура не стала вводить никаких мер, так как природоохранное законодательство никто не нарушал. Опасности для экосистемы и здоровья людей нет.

Разноцветные пятна на Чулыме обнаружили местные рыбаки в середине августа.