Разноцветные пятна на реке Чулым в Красноярском крае объяснили погодой
«По результатам лабораторных исследований проб воды, отобранных специалистами Енисейского управления Росприроднадзора и специалистами Ачинского межрайонного отдела лабораторного анализа и технических измерений, наличие токсичных веществ, фенолов, формальдегидов не установлено», — сообщил сайт краевого надзорного ведомства.
Специалисты установили, что такие пятна характерны для цветения водорослей в пресной воде в местах без течения. Это произошло из-за теплой погоды в августе.
Во время проверки в речной воде нашли нефтепродукты, однако это не опасно. Чулым загрязнили моторные лодки. Прокуратура не стала вводить никаких мер, так как природоохранное законодательство никто не нарушал. Опасности для экосистемы и здоровья людей нет.
Разноцветные пятна на Чулыме обнаружили местные рыбаки в середине августа.