Экология 11 июля 2023, 07:25 Размытую водой грунтовую дорогу к «Теплым озерам» в Иркутской области сняли на видео МЧС Иркутской области закрыло размытую водой дорогу к «Теплым озерам»

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Река Снежная в Слюдянском районе из-за подъема воды после дождей размыла грунтовую дорогу к популярному туристическому месту — «Теплым озерам». Проезд закрыли для проведения обследования, сообщило Главное управление МЧС России по Иркутской области.

Информация о том, что дорога разрушена, поступила рано утром 11 июля. Проезд вел к «Теплым озерам». Отдыхающим посоветовали отказаться от выхода на туристические маршруты из-за разлива рек, угрозы схода селей и непогоды. На дороге выставили пост ГИБДД, приехали спасатели.

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«Движение закрыто для проведения обследования и оценки безопасности проезда для транспорта», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Иркутской области прошли сильные дожди. По последней информации, вода подтопила 77 придомовых территорий в селе Иркутского района и пяти садоводческих обществах под Ангарском. Сход селей спрогнозировали в южном Прибайкалье, ливни с грозами — на севере региона и в Казачинско-Ленском районе.

Сильные осадки вызвали подтопления в Краснодарском крае и Абхазии. Местами приостановили железнодорожное сообщение и призвали закрыть пляжи.