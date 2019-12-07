Челябинский эколог придумал, как разложить черные перчатки бургерных Тимати

Экоревизор Дмитрий Закарлюкин на базе одного из челябинских ресторанов быстрого питания разработал идею — как сделать заведение безотходным. В том смысле, чтобы весь мусор из ресторана попадал на переработку, а не на свалку. О своей идее он рассказал «360».

Закарлюкин начал работать с рестораном Black Star Burger. «Они нас позвали, чтобы провести аудит, чтобы понять как им стать более экологичными. Раньше, в Лос-Анджелесе, где они открывали свой ресторан, им не давали его открыть до тех пор, пока они не решили вопрос с утилизацией своих фирменных черных перчаток. Решив задачу там, они задумались о ее решении здесь. Пригласили меня для аудита. Я пришел, проверил», — рассказал Закарлюкин.

Нитрил, из которого изготовлены фирменные черные перчатки в этой сети бургерных, долго не разлагается. Но перчатки можно отправить на переработку и сделать из них, например, лежачих полицейских или придорожные столбики. Но в сети Тимати пошли дальше и попросили эколога посоветовать — как им перейти на совсем нулевую экологичность.

«Они поставили себе цель — приблизиться максимально к нулю отходов. Думаю, что процентов на 90-80 мы сможем это сделать. И это не теория, это вполне реальные вещи», — поделился эколог.

Эколог добавил, что к нему уже обращались и из других сетей ресторанов. Такими темпами идея безотходных кофеен может распространиться на всю Россию.