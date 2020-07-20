Разлившееся по Байкалу нефтяное пятно ликвидировали

На Байкале собрали разлившуюся по озеру нефть. Пятно появилось после столкновения судна с причалом в поселке Хужир. После случившегося организовали прокурорскую проверку.

Работы по ликвидации пятна завершили вечером 19 июля, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.

«Нефтяное пятно на Байкале <…> полностью ликвидировано», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Топливо попало в озеро из-за утечки на частном судне. Пришвартованный в Хужире корабль сильно накренился, и нефть из него попала в воду.

По имеющимся данным, в Байкал могло вылиться свыше 100 литров топлива. После случившегося Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура и Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ начали проверку, а специалисты взяли из озера пробы воды. Сумма причиненного экологии ущерба пока не называется, устанавливаются виновные в разливе нефтепродуктов.