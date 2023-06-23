Экология 23 июня 2023, 06:36 Разливать напитки в «кислотные» ПЭТ-бутылки запретят в России «Известия»: в России в 2024 году могут запретить продавать напитки в цветных ПЭТ-бутылках РИА «Новости»

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В России в 2024 году предложили запретить использовать для напитков цветные ПЭТ-бутылки и термоусадочную пленку. Их трудно сортировать и перерабатывать, объяснили «Известия».

Такую меру закрепили в федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла», а теперь включил в свои документы Российский экологический оператор и поддержал Минпромторг. Розовые, желтые, красные, «кислотные» бутылки сложно отделить от общей массы мусора при сортировке и переработать, потому что их могли изготовить одновременно из нескольких материалов.

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В черный список внесут также термоусадочную пленку, из которой делали этикетки, пластиковые капсулы для кофе, упаковки с донышком дой-пак и сетки для овощей и фруктов. В целом к 2024 году призвали ограничить использование до пяти видов пластиковой упаковки, еще через шесть лет — до 20.

Запрет неэкологичной упаковки обсуждали на майском заседании комиссии по законодательному обеспечению развития зеленой экономики в Торгово-промышленной палате России. К 2029 году некоторые виды тары запретят официально, внеся изменения в техрегламент Таможенного союза.