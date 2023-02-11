Экология 11 февраля 2023, 01:53 Разлив нефтепродуктов произошел Татарстане Росприроднадзор: в Татарстане произошел разлив нефти на площади 788 квадратных метров РИА «Новости»

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Росприроднадзор по Татарстану расследует разлив нефтепродуктов в Менделеевском районе Татарстана. Как сообщили ТАССв ведомстве, это произошло из-за прорыва нефтепровода.

Появившаяся в соцсетях информация, что разлив произошел на территории национального парка «Нижняя Кама», не подтвердилась, сообщили в региональном Росприроднадзоре. Пострадали сельскохозяйственные земли за его границами.

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Площадь загрязнения составила более 788 квадратных метров.

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«В ходе обследования указанной в социальных сетях территории факт попадания нефтепродуктов на почву подтвердился, выявлен разлив нефтепродуктов на площади 788,2 квадратных метра», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что разгерметизация нефтепровода произошла из-за естественного износа. Ответственная за ЧП организацию проведет очистку пострадавшего участка.