Разлив нефтепродуктов произошел на Байкале

Разлив нефтепродуктов произошел вблизи мыса Бурхан на острове Ольхон. По предварительной информации, загрязнение произошло из-за поломки катера. Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура уже начала проверку.

Об этом сообщила пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. В ведомстве уточнили, что отреагировали на публикацию, которая появилась в Instagram в Stories.

«Согласно акту обследования акватории и береговой полосы сотрудниками ФГБУ „Заповедное Прибайкалье“ нефтепродукты не обнаружены. Вместе с тем, у прокуратуры имеется оперативная информация о том, что вблизи п. Хужир произошла поломка катера, который буксировали через местность, запечатленную гражданами на видео», — сказано в сообщении.

По версии прокуратуры, хозяева катера не обеспечили его безопасную транспортировку к места ремонта. Из-за этого во время буксировки в воду попало топливо. Это является административным нарушением КоАП по статье «Нарушение правил охраны водных объектов». За это физических лиц ждет штраф в размере до 2,5 тысячи рублей, а юридических — до 300 тысяч рублей.

Сейчас нарушителя разыскивают. В пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры напомнили, что ответственность за возникновение аварийных ситуаций и возможные негативные последствия несет владелец водного транспорта. Если судно получает пробоину, его хозяин должен принять меры, чтобы минимизировать ущерб природе от разлива нефтепродуктов. Сперва нужно ликвидировать течь топлива, а затем — локализовать нефтяное загрязнение. Сделать это можно с помощью бонов на поверхности воды.