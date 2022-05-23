Разлив нефтепродуктов ликвидировали в Приморье

Разлив мазута ликвидировали в бухте Рудная в Приморье. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя администрации Дальнегосркого городского округа Приморского края. Ранее там образовалось пятно длиной в два километра.

«Специалисты морспасслужбы ликвидировали разлив нефтепродуктов в бухте Рудной. Собрано 880 литров нефтесодержащих вод. Видимый загрязненный грунт собран и отожжен. Боновые ограждения оставлены возле пирса на случай возможной утечки», — сообщил собеседник агентства.

На минувшей неделе представители Владивостокской природоохранной прокуратуры сообщили агентству, что специалисты занимаются ликвидацией последствий разлива мазута из нефтеналивного пирса, расположенного в бухте Рудная.

Предполагается, что зимой пирс разрушился. Протяженность пятна составила около двух километров, ширина — порядка 100 метров. Это повлекло за собой загрязнение береговой полосы. При этом специалисты не обнаружили фактов гибели водных биологических ресурсов.

После обнаружения утечки начали собирать загрязненный грунт и нефтепродукты на поверхности воды. У места разлива были установлены боновые заграждения. В Дальнегорском городском округе ввели режим повышенной готовности.