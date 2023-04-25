Экология 25 апреля 2023, 10:52 Разговоры об экологии на фоне задачи сохранить человечество назвали лукавством Зампред Совбеза Медведев: беседы об экологии на фоне проблем в мире выглядят лукавством Пресс-служба Кремля

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Высказывания на тему зеленой повестки выглядят лукавством в текущей ситуации. Ведь мир сейчас стоит перед задачей сохранить человечество. Такое мнение высказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во время онлайн-выступления на марафоне «Знание. Первые».

По его словам, с миром сейчас действительное «многое не так». Он заявил, что не собирается говорить про экологию, важность сохранения редких животных и природы, хотя это действительно важно.

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«Давайте лучше поговорим о сохранении человечества, поскольку на этом фоне все разговоры про зеленый тренд, зеленое развитие, зеленую экономику в известном смысле выглядят примитивным лукавством», — сказал Медведев в начале своего выступления.

Он высказал мнение, что риск начала ядерной войны намного страшнее изменений климата. Зампред Совбеза отметил, что такая угроза вполне реальна. Политик коснулся и темы Украины. Он заявил, что ее «тихий раздел» Польшей и другими государствами лучше, чем вступление этой страны в НАТО.