Экология 21 февраля 2023, 15:35 Раздельный сбор отходов внедрен на 56,6% в России

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Пять регионов уже достигли 100-процентного охвата.

По итогам 2022 года в Российской Федерации раздельным накоплением ТКО охвачено 56,6% населения, или 82,4 млн человек. Как сообщили в Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», пять регионов уже достигли 100-процентного охвата.

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«Более половины населения нашей страны охвачено раздельным накоплением отходов (РНО) — 82,4 млн человек, или 56,6%. Для раздельного накопления отходов контейнеры расставлены в 141 городе с населением более 100 тысяч человек. Еще предстоит продолжить работу по внедрению раздельного накопления отходов в 30 городах-стотысячниках. Работа проводится в рамках формирования экономики замкнутого цикла в России, принципами которой являются максимальное вовлечение отходов во вторичный оборот и осознанное потребление», — отметила исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.

В 5 регионах уже достигнут 100%-ный охват населения раздельным накоплением: г. Москва, Московская область, Орловская область, Псковская область и Ставропольский край. Еще в 5 регионах показатель более 80%: Сахалинская область (88,7%), Брянская область (86%), Кабардино-Балкарская Республика (85,6%), Ростовская область (80,5%), Челябинская область (80%).

Регионами за счет предоставленной субсидии из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного накопления отходов приобретено 154 тысячи контейнеров, что положительно сказалось на внедрении раздельного накопления отходов в 42 регионах.

Существенное увеличение охвата населения раздельным накоплением отходов отмечено в Республиках Татарстан, Марий Эл и Северная Осетия — Алания, Псковской, Курской, Оренбургской, Архангельской, Свердловской, Калининградской, Сахалинской, Саратовской, Орловской, Тульской, Ульяновской, Челябинской областях, Краснодарском, Ставропольском и Камчатском краях. В этих регионах в 2022 году процент населения, охваченного раздельным накоплением, увеличился на 30−70%. Сбор и транспортирование раздельно накопленных отходов до объектов обработки в 68 регионах осуществляют региональные операторы. В 2023 году 20 регионов продолжат реализовывать планы по дальнейшему внедрению раздельного накопления отходов.

В 14 регионах внедряется пофракционный сбор твердых коммунальных отходов. Устанавливаются контейнеры под сбор отдельных фракций — стекла, пластика, бумаги, металла. Такой подход реализован в Республиках Алтай, Коми и Мордовия, Забайкальском и Краснодарском краях, Ивановской, Калининградской, Курской, Ленинградской, Оренбургской, Смоленской, Тюменской и Челябинской областях и Чукотском автономном округе.

В 48 субъектах РФ реализуется двухконтейнерная система сбора отходов, в 12 регионах комбинируются обе системы — двухконтейнерная и пофракционная. В 58 субъектах Российской Федерации за вывоз раздельно накопленных отходов отвечают региональные операторы. В 10 регионах раздельно накопленные отходы собирают и вывозят региональный оператор и иной оператор. В 6 регионах сбор и вывоз раздельно накопленных ТКО осуществляют иные операторы.

В 11 регионах мероприятия по раздельному накоплению отходов в 2022 году не реализовывались. Причин отказа от раздельного накопления отходов в регионах несколько. Основными являются недостаточность или отсутствие мощностей по обработке ТКО, отсутствие объектов для утилизации выбранных полезных фракций отходов после обработки и недостаточность контейнерных площадок, оборудованных для установки контейнеров для раздельного накопления.