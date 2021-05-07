Раздельный сбор мусора организуют на ПМЭФ-2021

Раздельный сбор мусора будет организован на Петербургском международном экономическом форуме. Инициатором этого выступил экологический партнер мероприятия — Российский экологический оператор (РЭО).

Как сообщили в пресс-службе ПМЭФ-2021, на площадках форума появятся стандартные контейнеры для смешанных отходов и вторсырья. Также там установят фандоматы, чтобы принимать пластиковые бутылки.

РЭО проведет отраслевую сессию по созданию в России экономики замкнутого цикла. Также компания обсудит с участниками форума инвестиции в отрасль обращения с отходами, повышение ее прозрачности, меры господдержки, перспективы международного сотрудничества в этой сфере, введение экомаркировки.

Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 2 по 5 июня. Губернатор Александр Беглов заявил, что подготовка к мероприятию уже выходит на финишную прямую. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».