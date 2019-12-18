«Растения цвести не будут». Специалисты рассказали о декабрьской погоде

«Несмотря на то что сейчас теплее, чем должно быть согласно климатической норме, у растений не будет наблюдаться набухание почек и цветение. Так как текущая теплая погода установилась в результате медленных среднедневных температурных колебаний без резких скачков от положительных значений до низких отрицательных», — рассказал эксперт.

В Мосприроды подчеркнули, что для текущего времени года состояние животных и растений считается стабильным. Так что видимых изменений вроде распускания цветов или набухания почек ждать не стоит, сообщила газета «Известия».

Растения могли бы начать «просыпаться» в случае длительных заморозков перед потеплением. Но сейчас, по словам специалиста, ждать цветения бессмысленно.