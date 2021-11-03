Растения предсказали зиму с резкими перепадами температуры

Эта зима в центральной части России отличится резкими перепадами температуры — будут то морозы, то оттепель. Такие выводы сделала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова, изучив растения.

«Думаю, зима будет поскакучая, будет большая перепадность — как в плюс, так и в очень большой минус. И постоянно такие скачки будут в центральном регионе», — сказала Воронова в беседе с РИА «Новости».

Она отметила, что прогноз составила, изучив растения. Садовод следит за листьями и даже сорняками. Например, если у яблони сорта «Подарок Графскому», которая растет у нее в саду, листья упадут рано, то зима, скорее всего, будет ровная, даже несмотря на морозы. А если листья упадут поздно, то зимой ожидаются перепады температуры. Листья на яблонях у Вороновой пока висят.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что теплая погода продержится в Москве до конца недели. Потепление продержится до 6 ноября, после этого температура воздуха начнет медленно понижаться, уточнила синоптик.