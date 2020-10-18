Расследование начали в Приморье после массовой гибели речной рыбы

В приморской реке погибла рыба. По факту случившегося власти начали административное расследование. Собранные специалистами материалы направят в Росрыболовство и Росприроднадзор.

Мор рыбы произошел 16 октября в реке Артемовка, сообщила администрация Артемовского городского округа в Instagram. О гибели животных рассказали очевидцы.

Представители отдела охраны окружающей среды и природопользования администрации Артемовского городского округа вместе со специалистами обследовали место гибели рыбы.

«Факт мора подтвердился, на воде имелись признаки пены. Материалы собраны специалистами, задокументированы и <…> будут направлены в Росрыболовство и Росприроднадзор», — уточнили власти. Погибшую рыбу направили на экспертизу для проведения лабораторных исследований.

Возбуждено административное расследование. Лиц, причастных к трагедии, привлекут к ответственности.

По данным РИА «Новости», в основном погибла красноперка. Этот вид пресноводных рыб считается широко распространенным.