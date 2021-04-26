Расширенные условия по сбору и утилизации упаковки утвердят в России

Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план реализации концепции расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП). До конца III квартала 2021 года должны быть готовы предложения по формированию целевых показателей сбора и утилизации по отдельным группам товаров.

Их подготовят Минприроды, Минпромторг, Минэкономразвития, Росприроднадзор вместе с ППК «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО»).

«Они должны включать количественные значения, прогноз их достижения с учетом направления на обработку 100% ТКО и сокращения к 2030 году вдвое объема отходов, направляемых на захоронение, оценку необходимой инфраструктуры по сбору и утилизации отходов, а также механизм контроля достижения указанных целевых показателей и ответственных лиц», — сказала Абрамченко.

Вице-премьер напомнила, что концепция предполагает достижение полного баланса между выпускаемой в оборот упаковкой и ее утилизацией с 2022 года с сохранением ответственности на производителях товаров.

Практическая реализация подходов РОП отвечает национальным целям развития страны, установленным президентом России, прежде всего, по созданию комфортной и безопасной среды для жизни и переходу к экономике замкнутого цикла, подчеркнула вице-премьер Виктория Абрамченко. Ключевым в регулировании РОП станет внесение изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления».

В течение трех месяцев после принятия закона должен быть утвержден нормативный акт, который устанавливает соотнесение товара и упаковки с видами, группами отходов, утилизация которых учитывается в рамках выполнения РОП.

Также должны быть создана информационная система по РОП на базе электронной модели федеральной схемы, сформирован электронный каталог товаров и упаковки. Кроме того, власти подготовят рекомендации для торговых сетей по постепенному вводу в оборот в торговых залах упаковки, произведенной из материалов, пригодных к утилизации. Появится перечень товаров и упаковки, отходы от которых не подлежат утилизации либо плохо извлекаются из отходов или их утилизация практически невозможна.

Людей, которые реализуют отходы от использования товаров (ВМР), могут освободить от уплаты налога на доходы физических лиц. Также будут уточнены меры административной ответственности за нарушения в сфере РОП.