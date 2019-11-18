Радиоактивную воду Фукусимы назвали безвредной и приготовились слить в океан

Как наполнило агентство со ссылкой на доклад министерства экономики, торговли и промышленности страны, крупная авария на АЭС в Фукусиме произошла в 2011 году. Как указано в документе, если радиоактивную воду слить в океан, уровень радиации в мировых водах в течение года составит всего от 1/1600 до 1/40000 от уровня облучения, которому обычно подвергнуты жители планеты.

Если привести цифры в других системах измерения, то окажется, что годовой уровень радиации вод океана в районе выброса отходов составит от 0,052 до 0,62 микрозиверта и еще приблизительно 1,3 микрозиверта в атмосфере. При этом естественный фон составляет 2100 микрозивертов в год.

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Несмотря на такие оптимистические заверения японских властей, в соседних государствах уже принялись бить в тревожный набат по этому поводу. В частности в той же Южной Корее высказывают опасения по поводу состояния окружающей среды, если на островах все же решат слить в океан радиоактивные отходы.

Сейчас вода, охлаждавшая реакторы, а также зараженные грунтовые воды хранится в Японии в специальных резервуарах. Ежедневно в них закачивают по 100 тонн зараженной воды. К лету 2022 года емкости будут переполнены и отходы придется куда-то девать. При этом полный демонтаж пострадавшей в результате аварии станции, в том числе демонтаж реакторов, займет приблизительно лет 40.