Работы на шихане Куштау остановили. Глава Башкирии потребовал найти копромисс

Он отметил, что значительное число граждан выступает за сохранение шихана.

Моя позиция: если нет компромисса, значит Куштау не разрабатывается Радий Хабиров. Глава Башкирии.

По словам Хабирова, для окончательного решения этого вопроса требуется создать координационный совет, куда войдут представители движения защитников Куштау. Пока же глава Башкирии предложил всем собравшимся разойтись по домам.

Противостояние вокруг шихана Куштау начались в начале августа. Всего этих гор в Башкирии было четыре. Это остатки барьерного рифа, которые сформировались в Пермском периоде. Но на сегодня их осталось только три. Шихан Шахтау практически полностью переработан Башкирской содовой компанией.

Компания получила разрешение на разработку Куштау, но тут против выступили экологи и местные жители.

На одной из последних акций между работниками Башкирской содовой компании и экологами началась драка. В дело вмешалась полиция. В итоге двое правоохранителей получили ранения. Радий Хабиров пообещал, что обе конфликтующие стороны ответят за нападение полицейских по закону.