Работу регоператоров обсудят на большой сессии на РЭФ-2022 | 360°

Экология 06 октября 2022, 14:14 Поделиться Telegram

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Viber Работу регоператоров обсудят на большой сессии на РЭФ-2022

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Сессию «Регионы и региональные операторы: как наладить успешную работу» пройдет в большом конференц-зале в первый день Российского экологического форума 10 октября. Организатором мероприятия выступает Российский экологический оператор.

«Российский экологический форум пройдет уже совсем скоро, 10−11 октября, множество экспертов в области обращения с твердыми коммунальными отходами соберутся, чтобы обсудить актуальные вопросы отрасли. Одной из важнейших тем обсуждения станет работа региональных операторов. Вместе с участниками отрасли и представителями регоператоров мы обсудим основные аспекты работы таких организаций, собираемость платежей, вовлеченность граждан в процессы, решения для успешной работы операторов по обращению с отходами», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Сессия «Регионы и региональные операторы: как наладить успешную работу» пройдет в рамках трека «Регионы и регоператоры». На ней обсудят такие вопросы, как раздельный сбор отходов и пункты приема вторичных ресурсов, с какими отходами работает региональный оператор, цифровые решения, используемые региональными операторами, просветительская деятельность региональных операторов.

Модератором сессии выступит председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Спикерами заместитель генерального директора по цифровизации ППК «Российский экологический оператор» Алексей Буров, руководитель департамента по взаимодействию с региональными операторами ППК «Российский экологический оператор» Анатолий Куценко, заместитель генерального директора ГК «Эколайн» Елена Вишнякова, генеральный директор ООО «ЭКОТРАНС» Валерий Завгородний, заместитель директора, руководитель экологического управления ООО «ЭКОСТРОЙРЕСУРС» Екатерина Луценко, ВрИО генерального директора ООО «Тверьспецавтохозяйство» Игнат Черников, директор ООО «Спецавтохозяйство» Иван Маринин, исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

Российский экологический форум пройдет 10—11 октября 2022 года в Московской области. Организатором мероприятия выступает Российский экологический оператор. Чтобы попасть на форум, необходимо пройти регистрацию на сайте РЭФ, она уже открыта.

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