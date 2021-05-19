Пыльная буря обрушались на Астрахань и привела к разрушениям. Видео

Астрахань накрыла сильнейшая пыльная буря, которую прежде еще не приходилось наблюдать в городе. Региональный главк МЧС объявил экстренное предупреждение из-за резкого усиления ветра.

Астраханцы пожаловались, что на улице сложно дышать. Ветер сносит с деревьев сухие ветки, люди ищут укрытие. Местные жители делятся снимками с улиц в соцсетях. В городе очень плохая видимость, как при сильном тумане.

В МЧС предупреждали, что порывы ветра в Астрахани могут достигать 15-20 метров в секунду. Из-за пыльной бури возможны обрывы ЛЭП и линий связи, повреждения небольших строений, кровли зданий и рекламных конструкций. Спасатели рекомендовали людям не прятаться от ветра возле домов, так как с крыш возможно падение шифера.

Источник фото: «ВКонтакте»

В одном из районов строительная конструкция рухнула на землю и повредила несколько машин, сообщило «МК».

Пыльная буря ранее накрыла трассу Бийск — Барнаул. Штормовой ветер в Алтайском крае сопровождался поднятыми в воздух тоннами пыли и мелкого песка.