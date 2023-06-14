Экология 14 июня 2023, 11:53 Пыльная буря накрыла Республику Тыву Пыльная буря накрыла Кызыл

Читать 360tv в

Пыль и сильный ветер наблюдаются в Кызыле (Республика Тыва). Местные жители сняли происходящее на видео.

На кадрах видно, что сильный ветер раскачивает деревья. Видимость снизилась на улицах из-за летящего песка. По данным ГУ МЧС России по Республике Тыва, объявлено штормовое предупреждение.

Реклама

«Днем 14 июня на территории республики ожидаются сильные дожди, град, усиление северо-западного ветра местами до 25 метров в секунду и более», — сказано в сообщении.

Тувинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиал ФГБУ «Среднесибирское УГМС» — уточнил, что в аэропорту Кызыла наблюдается очень сильный ветер.

Непогода разыгралась и в Сочи. Там из берегов после сильных осадков вышла река Мацеста. Некоторые улицы оказались подтоплены. Власти привлекли к работам 184 человека. Синоптики прогнозируют, что ливни будут идти по крайней мере до конца дня.