14 июня 2023, 11:53
Пыльная буря накрыла Республику Тыву
Пыльная буря накрыла Кызыл
Пыль и сильный ветер наблюдаются в Кызыле (Республика Тыва). Местные жители сняли происходящее на видео.
На кадрах видно, что сильный ветер раскачивает деревья. Видимость снизилась на улицах из-за летящего песка. По данным ГУ МЧС России по Республике Тыва, объявлено штормовое предупреждение.
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«Днем 14 июня на территории республики ожидаются сильные дожди, град, усиление северо-западного ветра местами до 25 метров в секунду и более», — сказано в сообщении.
Тувинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиал ФГБУ «Среднесибирское УГМС» — уточнил, что в аэропорту Кызыла наблюдается очень сильный ветер.
Непогода разыгралась и в Сочи. Там из берегов после сильных осадков вышла река Мацеста. Некоторые улицы оказались подтоплены. Власти привлекли к работам 184 человека. Синоптики прогнозируют, что ливни будут идти по крайней мере до конца дня.
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