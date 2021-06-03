Пыльная бурь вновь накрыла Астраханскую область

Вторая за две недели пыльная буря обрушилась на Астраханскую область. Дождь, гроза и порывистый ветер с порывами до 17 метров в секунду принес ветер из Калмыкии.

Большое облако двигалось со стороны Калмыкии и прокатилось по ряду районов. Как передал Первый канал, улицы в Астраханской области погрузились в оранжевый полумрак. Автомобилисты с трудом ориентировались на дорогах.

Как сообщил телеканал ТВЦ, шквалистый ветер сорвал крыши домов. Несколько населенных пунктов остались без электричества. Информации о пострадавших нет.

Во второй половине мая —19 мая — пыльная буря уже накрывала регион. Она сопровождалась порывами ветра до 20 метров в секунду. Частичные отключения света наблюдались в более чем 300 частных домов, и 15 многоквартирных жилых домов. В результате ненастья два человека пострадали. Их госпитализировали.