Пыль, опилки, кора и шерстяное тряпье станут сырьем российских строительных заводов

В правительство внесли отраслевую программу о применении вторсырья на промышленных предприятиях, ее разработали в Минпромторге, — «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве». Российский экологический оператор (РЭО) принимал участие в ее разработке. Это одна из четырех программ, которые поручила разработать вице-премьер Виктория Абрамченко в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

Программа определяет перечень наиболее перспективных к использованию вторичных ресурсов и сырья, которые образуются на предприятиях металлургической промышленности. Например, шлаки черной и цветной металлургии можно использовать при производстве таких продуктов, как цемент, заполнитель легких бетонов, известковое удобрение, щебень, песок, бетон, шлакоминеральные активные смеси, известковые и фосфорные удобрения. Щебень, песок и готовые щебеночно-песчаные смеси применяются для дорожного строительства.

Большая группа эффективных строительных материалов изготавливается из отходов древесины и в процессе переработки другого растительного сырья. С этой целью используются пыль, опилки, стружка, древесная мука, кора, сучья и др. Из отходов древесины, полученных на различных стадиях ее переработки, производятся древесноволокнистые и древесностружечные плиты, арболит, ксилолит, опилкобетон, ксилобетон, фибролит, королит, древесные пластики. Все эти материалы в зависимости от области применения подразделяются на конструкционно-теплоизоляционные, теплоизоляционные и отделочные.

К отходам легкой промышленности относятся пух циклонный, орешек и пух трепальный, подметь, путанка, концы, пряжи, шерстяные и полушерстяные тряпье и обрезки, краевые участки шкуры, стружка сырьевая, мездра, лоскут кож, вырубка кожевенная. Их можно использовать при производстве технической и мебельной ваты, рубероида, товаров народного потребления, ветоши обтирочной, плит строительного назначения, желатина, клея мездрового, щетины, наполнителя для кожи, кроя лыжных креплений, ремешков, стелек и задников для обуви, набоек кожаных, шайб технических.

«Мировой опыт показывает, что 97–100% металлургических отходов может быть вовлечено в переработку. Данная отраслевая программа позволит создать необходимые условия для роста ресурсной эффективности промышленности, сокращения объемов образования и размещения отходов на полигонах и другое», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Программа направлена на максимально возможное вовлечение вторичных ресурсов в экономический оборот и производство востребованной на рынке новой конкурентоспособной, качественной и экологически безопасной продукции из вторсырья, увеличение ее доли в общем товарообороте, экономию природного сырья из невозобновляемых и дефицитных природных ресурсов. Она охватывает сразу несколько отраслей промышленности — металлургическую, химическую, легкую, промышленность строительных материалов, лесопромышленный комплекс, электронную промышленность и микроэлектронику.

Шесть направлений программы включают в себя совершенствование законодательства (разграничение понятий «отходы», «вторичные ресурсы и вторичное сырье»), создание системы мониторинга и анализа данных, создание инфраструктуры вовлечения вторичных ресурсов и вторсырья в экономический оборот (экотехнопарки), развитие рынка вторичных ресурсов/вторичного сырья и формирование спроса на продукцию из них (стандартизация и сертификация продукции из вторсырья), формирование правил регулирования, научно-техническое обеспечение развития сферы обращения с вторичными ресурсами и вторичным сырьем в промышленности.

В апреле 2022 года Российский экологический оператор совместно с Минстроем, Минпромторгом и Минсельхозом приступил к подготовке четырех отраслевых программ в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Программы предполагают применение вторсырья из отходов в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и ЖКХ.