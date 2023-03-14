Экология 14 марта 2023, 18:48 Путин поднял вопрос о загрязнении воздуха в Чите и Улан-Удэ Президент России Путин заявил о проблеме загрязнения воздуха в Чите и Улан-Удэ РИА «Новости»

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Властям Забайкальского края и Республики Бурятия предстоит решить проблему загрязнения воздуха в крупных городах регионов. Об этом на совещании после посещения авиационного завода в Улан-Удэ сообщил президент России Владимир Путин.

«В Чите и Улан-Удэ стоит острая проблема загрязнения воздуха. На авиационном заводе встречался с рабочими, люди как раз поднимают этот вопрос. И понятно почему. Проблема действительно острая», — сказал он.

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Президент отметил, что основным источником загрязнения является частный сектор, так как люди вынуждены отапливать дома углем и дровами.

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«Потому что других возможностей нет. Обращаю внимание коллег: это системная проблема, и она требует системного решения. Предстоит большая работа по модернизации электро- и теплоснабжения, строительства качественного жилья и инфраструктуры», — добавил глава государства.

Путин подчеркнул, что в указанных городах нужно добиться радикального улучшения ситуации.

Российский лидер во вторник посетил авиационный завод в Улан-Удэ, где осмотрел фюзеляжи к новым вертолетам. Также он поговорил с сотрудниками предприятия и ответил на их вопросы.