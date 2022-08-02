Путин назвал болевую точку России

Создание системы работы с твердыми бытовыми отходами (ТБО) является одной из болевых точек страны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с гендиректором «Российского экологического оператора» Денисом Буцаевым. Глава государства подчеркнул, что эта проблема напрямую касается уровня жизни населения.

«Все мы хорошо знаем, что это одна из, можно прямо сказать, болевых точек у нас, которая касается качества жизни миллионов людей», — подчеркнул Путин.

По словам президента, этот вопрос включает в себя также и социальные, и политические аспекты. Глава государства добавил, что для поддержки работы всех операторов на этом направлении был принят ряд мер.

Буцаев в ответ сообщил президенту, что цели работы РЭО совпадают с целями реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. Это в первую очередь повышение качества оказываемых услуг, снижение негативного воздействия от образованных отходов.

«Для этого необходимо было произвести ряд системных преобразований в отрасли, которые бы позволили развиваться планомерно на длительную перспективу. <…> К 2030 году мы должны в этом отношении все, что образовывается у нас в виде отходов, обрабатывать, то есть сортировать, и половину научиться перерабатывать, таким образом сократив объемы захоронения ровно в два раза от текущих параметров», — пояснил он.

В прошлом году, по данным Буцаева, в стране произвели 52 миллиона тонн отходов.