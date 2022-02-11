Путин назначил единого оператора вторичных ресурсов

Российский экологический оператор сможет осуществлять функции заказчика государственных информационных систем, предоставлять акционерные займы инвесторам, а также участвовать в распределении субсидий субъектам Российской Федерации. Указ о расширении полномочий ППК РЭО подписал Президент РФ Владимир Путин.

Указ «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2019 г. № 8 «О создании публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» был подписан 10 февраля 2022 года.

«РЭО сможет осуществлять функции заказчика, оператора и разработчика государственных информационных систем в сфере обращения с ТКО и вторичными ресурсами, предоставлять акционерные займы инвесторам, участником которых мы являемся. Таким образом, с принятием указа расширяются возможности финансирования инвестпроектов. Кроме того, указ расширяет полномочия ППК на отходы, пригодные для дальнейшей утилизации — вторичные ресурсы. Это дает возможность работать с проектами не только в сфере ТКО, но и развивать отрасль обращения с вторичными ресурсами, которые фактически образуются во всех видах отходов. Новые полномочия в том числе позволят ППК создавать новые мощности и оказывать поддержку существующим предприятиям, работающим в рамках механизма расширенной ответственности производителей (РОП)», — сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Еще одна возможность, которая появляется для РЭО, — это участие в отборе получателей межбюджетных трансфертов и субсидий, которые предоставляет Минприроды РФ в области обращения с отходами. Речь идет как о прямых субсидиях инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, так и субъектам Российской Федерации.

«Полномочия будут способствовать развитию отрасли утилизации отходов, которая нуждается в наибольшей поддержке со стороны государства, включая развитие обращения с отходами электронного оборудования, шин, стекла, текстильных изделий и многокомпонентной упаковки», — добавил Денис Буцаев.

«Указ направлен на более эффективную работу в части разработки мер по привлечению частных инвесторов к инвестиционным проектам в области обращения с твердыми коммунальными отходами и вторичными ресурсами, в том числе, с целью реализации мероприятий нового федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», руководителем которого определена ППК РЭО», — отметил директор по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам ППК РЭО Георгий Петришин.